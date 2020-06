Fase 2: Rosato (IV), 'torniamo a vivere con le giuste precauzioni'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Gli italiani hanno dimostrato saggezza, continuiamo a dargli fiducia. Adottando le precauzioni necessarie possiamo e dobbiamo tornare a vivere". Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, durante la trasmissione IVLive condotta da Marco di Maio.

"Gli aeroporti in Italia sono deserti, in Europa non è così, c’è ancora un passo importante che dobbiamo fare. Serve corretta informazione sulla situazione sanitaria, certezza delle regole e tempistiche rapide - conclude il vice presidente della Camera - sono questi i punti chiave per la ripartenza".