2 giugno: Rotondi, 'centrodestra in Piazza? Per noi Dc rapporti solo con Cav'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - ‘’ Il centrodestra domani scende in piazza ? Auguri ma noi Dc non ci andiamo.Alle strette la Dc e l’Udc non fanno nemmeno parte del centrodestra,ad esempio in Campania se non c’è Caldoro penso che andremo per conto nostro. I nostri rapporti sono solo con Berlusconi". Così Gianfranco Rotondi, presidente Fondazione Dc.