2 giugno: Meloni, 'in piazza per italiani che non si rassegnano a declino'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il 2 giugno saremo in oltre 100 piazze italiane con grandi bandiere tricolore per dare voce a milioni di italiani che non ci stanno all’idea di una Italia condannata al declino e che non può ripartire. Pensiamo che sia il modo migliore di festeggiare la Repubblica italiana: una Repubblica fondata sul lavoro e che torni a credere nel valore dell’orgoglio, della libertà". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Stasera Italia' in onda questa sera su Retequattro.