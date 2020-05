Coronavirus: D'Uva, 'bene ritirata Calabria su vitalizi ma vigiliamo'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "In Calabria battono in ritirata sul ripristino dei vitalizi regionali, anche dopo l'intervento di Luigi Di Maio. Vedremo, noi continueremo a vigilare. Ristabilire privilegi simili è irrispettoso verso i cittadini, soprattutto in un momento storico come questo". Così su Twitter Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera.