Fase 2: Gasparri, 'contro Italia idiozie ma meglio vacanze da noi'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "La scarsa credibilità e la debolezza del governo Conte-Di Maio, sta causando atteggiamenti ritorsivi e ingiustificati nei confronti dell’Italia ai fini del turismo. Ci vorrebbe un governo serio e rispettato per impedire a greci ed altri di emettere giudizi sommari e ingiustificati verso l’Italia. Ma dobbiamo invitare intanto gli italiani, a prescindere dalle idiozie di altri Paesi, a privilegiare il turismo interno". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gaspari.

"Sarà un anno difficile. Con ricavi bassi. Meglio incoraggiare con misure vere, non con i finti benefici inesistenti che sin qui ha varato il governo, a passare, per chi potrà, giorni di vacanza in Italia, investendo nel nostro Paese. Scommettendo sulle nostre spiagge, sulle nostre montagne, sui nostri operatori del turismo e dell’accoglienza. Occorrerebbe una strategia, ma governati da questi quattro incapaci è difficile poterne prospettare una. E allora partiremo noi dal Parlamento e dalle forze politiche con un progetto per il turismo italiano, viaggiare in Italia, spendere in Italia, dare un futuro all’Italia. Nonostante i grillini e il Pd”.