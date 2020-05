Fase 2: Polverini (Fi), 'centrodestra accolga invito Zingaretti a confronto'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Spero che il centrodestra raccolga l’invito di Zingaretti ad un confronto senza pregiudizi sul futuro del Paese. La proposta avanzata oggi sul 'Corriere della Sera' dal segretario del Partito democratico non deve essere sottovalutata perché pone un problema di 'metodo', prima ancora che di merito, sulle scelte da fare a fronte degli investimenti -importanti e decisivi- che potranno essere fatti grazie alle risorse che arriveranno dall’Europa e che avranno bisogno di una programmazione e di un orizzonte temporale superiore ad una legislatura". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Renata Polverini.

"Discutere di una sorta di patto della 'concordia' -aggiunge- non significa, infatti, condividere la linea di questo o quel governo ma garantire ai mercati, alle imprese, al mondo del lavoro, alle famiglie che le scelte e gli impegni presi su tre o quattro questioni importanti non verranno messi in discussione dall’alternanza naturale dei governi. Fare questa discussione alla luce del sole darebbe più forza all’Italia tutta e rimetterebbe la politica nel ruolo che le compete".