Coronavirus: Gasparri, 'su zone rosse magistratura chiarisca ruolo governo'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "È tempo di inchieste serie. È bene che la magistratura lombarda metta nel mirino Conte, Speranza, Boccia. È colpa loro, come ha detto la magistratura bergamasca, la mancata adozione delle zone rosse in Lombardia. È tempo di mettere in luce la irresponsabilità, l’incompetenza, le colpe di un governo che ha fatto danni, sta facendo danni e farà danni all’Italia". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Questa gente -aggiunge- non ha saputo affrontare l’emergenza. Questa gente, nonostante gli 80 miliardi a disposizione dopo gli scostamenti di bilancio, non sta dando sollievo al Paese e non sta facendo arrivare un euro a famiglie, piccole imprese, commercio, professionisti e economia reale. Vanno bocciati in Parlamento e consegnati al giudizio dei cittadini e agli altri giudizi che li attendono in tribunale”.