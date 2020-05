Icardi ceduto al Psg

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - L'Inter ha annunciato ufficialmente "la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l'attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club francese", spiega il club nerazzurro in una nota. "Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale".

Subito dopo l'ufficializzazione dell'Inter arriva anche quella del Paris Saint-Germain che "è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione di acquisto di Mauro Icardi.

L'attaccante 27enne è arrivato in prestito dall'Inter nel 2019-20. L'argentino, che ha anche la cittadinanza italiana, è ora legata al Club fino al 30 giugno 2024", spiega il Psg. E' il 16esimo giocatore argentino nella storia del Paris Saint-Germain. Il giocatore arriva in Francia per 50 milioni di euro più 8 di bonus a favore dell'Inter.