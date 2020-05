Coronavirus, in Russia oltre 9mila nuovi casi

ORVIETO

La Palombella non vola: colomba dedicata a medici e infermieri Video

Nella domenica di Pentecoste, Orvieto, in provincia di Terni, ha rinnovato la secolare tradizione della Palombella. Quest'anno la colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo, è stata idealmente dedicata a tutti i medici e infermieri d'Italia. Stravolto il programma delle celebrazioni. Per evitare assembramenti in piazza Duomo, nei giorni scorsi era stato realizzato un video con un drone, diffuso ...