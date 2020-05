Coronavirus: Breton, 'siamo in nuova fase, rispettare distanziamento sociale'

Parigi, 31 mag. (Adnkronos) - "Stiamo uscendo dal confinamento" in Europa "ma il virus c'è ancora. Ci dobbiamo ricordare che per alcuni mesi bisognerà continuare a rispettare le regole e in particolare quelle che riguardano il distanziamento sociale". Ad affermarlo, ai microfoni della radio francese 'France Inter', è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton sottolineando che "non siamo alla fine della storia. Siamo entrati in una nuova fase. Capisco la gioia e la voglia delle persone di potere stare fuori ma bisogna continuare a rispettare il distanziamento sociale".

Per Breton "ci sarà un ritorno lento" alla normalità. Anche a livello economico. "E' chiaro che con il distanziamento sociale i consumi saranno ridotti, i consumi non riprenderanno dal giorno all'indomani". Inoltre "resteranno molte incertezze" e "ci saranno interrogazioni sociali" che dovremo affrontare.