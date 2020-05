Coronavirus: Tajani, 'utilizzare Mes per modernizzare sistema sanitario'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L’Italia utilizzi il Mes per modernizzare un sistema sanitario che da troppo tempo non riceve investimenti. La tutela della salute deve essere una priorità dello Stato. Hanno ragione le imprese che sollecitano l’utilizzo dei fondi Ue". Così in un tweet il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.