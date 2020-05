Usa: continuano le proteste dopo morte Floyd, coprifuoco in 25 città

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Continuano negli Stati Uniti le proteste per la morte dell'afroamericano George Flyod a Minneapolis per mano della polizia. Venticinque città in 16 città, riferisce la Cnn, hanno imposto un coprifuoco mentre la Guardia Nazionale è stata inviata in circa dodici Stati e nel Distretto di Columbia. Oltre a Minnapolis, tra le città che hanno imposto il coprifuoco figurano Beverly Hills, Los Angeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, San Paolo, Rochester, Cincinnati, Cleveland, Colombo, Dayton, Toledo, Eugene, Portland, Filadelfia, Pittsburgh, Charleston, Columbia, Nashville, Salt Lake City, Seattle e Milwaukee.