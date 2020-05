Fase 2: Bertolaso, 'polemiche in Sicilia? Fava ha perso un'occasione per stare zitto'

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - “L'onorevole Fava ha perso un'ottima occasione per stare zitto. La sua è stata una polemica che poteva tranquillamente risparmiarsi, una polemica senza alcun motivo”. A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è Guido Bertolaso, l'ex Capo della Protezione civile che in questi giorni si trova in Sicilia, per una serie di incontri con il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e l'assessore alla Salute Ruggero Razza che gli hanno chiesto una mano per la prosecuzione della fase 2. Ma ancora la collaborazione tra Bertolaso e la Regione siciliana non è stata formalizzata. Ieri il Presidente della Commissione regionale antimafia dell'Ars Claudio Fava aveva criticato Bertolaso, chiedendo perché non è in quarantena come prevede l'ordinanza di Musumeci.

“Sono stato invitato dalla Regione siciliana a una riunione di lavoro – dice ancora Bertolaso -a parlare di problemi legati al Covid 19. L'invito mi è arrivato il 20 maggio e la riunione era convocata per il 28 maggio. Nella lettera c'era scritto che ero stato esentato dalla quarantena perché venivo in Sicilia per una questione di lavoro. E, invece di andare a dormire in albergo a Palermo a pagare 200 euro a carico della Regione siciliana, sono venuto nella mia barca ormeggiata a Trapani, dove non pago un euro. È stata una polemica che si potevano davvero risparmiare. In Italia non è il momento di fare polemica ma di lavorare...”.