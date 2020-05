Usa: sindaco di Minneapolis, coprifuoco per tutto il weekend

New York, 29 mag. (Adnkronos/Dpa) - Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha annunciato un coprifuoco in tutta la città a partire da venerdì sera e per tutto il weekend. La decisione è stata presa per evitare "ulteriori disordini" per le proteste in seguito all'uccisione del cittadino afroamericano, George Floyd.