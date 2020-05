Milano: fino a 15 giugno resta sospesa Area C, da mercoledì si riaccende lo ztl

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Da mercoledì 3 giugno a Milano saranno riaccese le telecamere che gestiscono e controllano gli accessi di tutte le Ztl, nonché le telecamere e i dissuasori mobili delle aree pedonali istituite all'interno della città. La sospensione di Area C è prorogata fino al 14 giugno compreso. "Restano derogati dal divieto di accesso nelle Zone a traffico limitato, fino al termine dell'emergenza tuttora in corso, i veicoli utilizzati da medici, infermieri, farmacisti e tutti gli operatori sanitari. L'accesso alle aree pedonali è consentito ai veicoli degli operatori sanitari e assistenziali impegnati in attività di gestione dell'emergenza affinché sia possibile raggiungere i residenti", spiega il Comune.

E' stata prorogata anche la sospensione di Area B: in questo caso ogni decisione sulla data di ripristino è stata rimandata a un provvedimento successivo che terrà conto dei dati di monitoraggio del traffico e della possibile congestione. Area B, al contrario di Area C, comprende la quasi totalità del territorio cittadino e la sua sospensione consente spostamenti su grandi distanze a chi, anche a causa della ridotta capacità del trasporto pubblico soprattutto extraurbano per il rispetto delle norme del distanziamento, si muove con il trasporto privato.