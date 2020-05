Scuola: M5S, 'assurdo pensare a sciopero mentre si stanziano 1,45 mld' (2)

(Adnkronos) - "Davanti a un impegno di questa portata, per il quale siamo profondamente grati a tutti i soggetti coinvolti, annunciare uno sciopero generale è a dir poco irresponsabile, anche perché da parte nostra e della ministra Azzolina non c’è mai stata alcuna chiusura al dialogo e al confronto e non sono mancate mediazioni che contemperassero le varie richieste ed esigenze".

"La verità è che si sciopera per non aver ottenuto la sanatoria al posto di un concorso per i docenti precari, concorso che tutela la qualità e il merito e che comunque tiene conto dell'esperianza maturata. Annunciare l'agitazione per questo è da irresponsabili”, conclude Vacca.