Fase 2: Gelmini, 'dati Istat ultima chiamata per governo'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Crollano Pil, consumi, industria, export. I dati Istat sono una sveglia per il governo. L’ultima chiamata per mettere in campo scelte economiche all’altezza della gravità della situazione". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Con tanti piccoli aiutini e con bonus estemporanei -aggiunge- il Paese non riparte. Servono una strategia di rilancio e un piano di investimenti per rimettere in moto la nostra economia. Stop alla burocrazia, abbassare la pressione fiscale, risorse a fondo perduto per le imprese. Liberiamo gli italiani, diamo loro opportunità e gettiamo le basi per una rinascita”.