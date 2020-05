Roma: Salvini, 'Frattini bravissimo ma non candido sindaco che non sento da anni'**

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Ieri ho scoperto su un giornale che avrei candidato come sindaco di Roma Frattini, che è bravissima persona, che non sento e non vedo da anni. Quindi o riesco con la telepatia a candidare come sindaco di Roma qualcuno che non sento e non vedo da anni oppure qualche giornalista dorme male di notte e scrive peggio di giorno". Lo affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rainews 24.