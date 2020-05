M5S: ex grillini Ars, 'saremo ago bilancia in aula, finire legislatura in maniera dignitosa'

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è terminare questa legislatura in maniera dignitosa. Non abbiamo altri obiettivi. Stiamo cercando di completare questo mandato elettorale, Non vogliamo altro. Con i cittadini decideremo quale sarà il nostro futuro". Lo ha detto l'ormai ex M5S Matteo Mangiacavallo presentando il nuovo gruppo parlamentare 'Attiva Sicilia' di cui fanno parte altri 4 deputati regionali eletti con il M5S. "Non rinneghiamo i principi da cui veniamo - dice Valentina Palmeri - rimaniamo una minoranza chiaramente nella concretezza di risultati che intendiamo portare avanti. Con l'obiettivo di portare avanti almeno qualche punto del programma". "Vogliamo restare ago della bilancia a cui abbiamo rinunciato durante l'approvazione della riforma sui rifiuti", dice Palmeri. "Per me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso", aggiunge.