M5S: Foti, 'lascio il movimento che ha tradito il suo programma, solo comunicati stampa'

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) - "Il M5S all'Assemblea regionale siciliana ha tradito il suo programma, nonostante fossimo stati 20 deputati su 70 non si è cavato un ragno dal buco. Non si è fatto niente". E' l'accusa di Angela Foti, vicepresidente dell'Ars che ha lasciato il M5S insieme con altri quattro deputati ormai ex grillini, Valentina Palmeri, Elena Pagana, Matteo Mangiacavallo e Sergio Tancredi. "Abbiamo iniziato a scimmiottare malamente - dice - la percezione di chi percepisce che il dibattito nel gruppo viene fuori e una parte del gruppo deve smettere di pensare, non ragionare né pretendere una sintesi". "Qui abbiamo sentito di tradire il mandato che ci era stato dato dai cittadini - dice - Il dialogo non c'è stato mai".