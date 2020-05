Coronavirus: Salvini, 'se Fontana in Procura allora convocare anche Conte'

NEGLI USA

Morte George Floyd, Minneapolis brucia: i manifestanti danno fuoco un commissariato di polizia. Il video

Minneapolis, negli Stati Uniti, a ferro e fuoco. Chiamare la guardia nazionale, almeno 500 uomini mobilitati, per ora non è bastato considerato che è stato dato fuoco anche a un commissariato di poliza Si fa sempre più violenta la protesta per la morte di George Floyd, afroamericano di 46 anni, soffocato lunedì dall'agente che lo aveva preso in custodia, dopo averlo fatto scendere dalla sua auto ...