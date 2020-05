Caos Procure: Rampelli, 'spero intervento Capo Stato e Legnini lasci attuale incarico'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - “Riepilogo: scoppia il caso della nave Diciotti, Legnini, vicepresidente del Csm e quindi vice del Capo dello Stato Mattarella, che presiede l’organo di autogoverno della magistratura, ordina a Palamara, a sua volta componente del Csm e presidente dell’Associazione nazionale magistrati, di attaccare per via giudiziaria il ministro dell'Interno, nonostante entrambi ricoprano ruoli istituzionali che avrebbero dovuto onorare con imparzialità. I magistrati eseguono, Legnini esegue, la stampa esegue... titoloni, commenti, mobilitazioni, linciaggio mediatico...". Lo scrive su Facebook Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

"Non è -si chiede- un attentato agli organi costituzionali questo? Non è associazione a delinquere questa? Non dovrebbe essergli strappata la toga di dosso e gettata alle ortiche? Non dovrebbero essere annullate tutte le nomine dei Procuratori effettuate secondo l’appartenenza alle correnti del Pd e non per meritocrazia? Non dovrebbero essere riconsiderati tutti i provvedimenti disciplinari presi perché fortemente sospetti di influenza partitica?" Oppure non è successo niente, sono solo compagni che sbagliano?"

"Mi auguro che questi deprecabili comportamenti che stanno infangando il glorioso nome della magistratura italiana siano attenzionati dal Capo dello Stato, sanzionati dal Csm, neutralizzati per il futuro dal Guardasigilli e mi auguro che Pd e Iv facciano autocritica, prendano le distanze da Legnini e dal suo operato come vicepresidente del Csm. Mi auguro -conclude Rampelli- non ci sia bisogno di chiederne le dimissioni dalla carica di commissario alla ricostruzione post terremoto. Sono certo che per decenza le presenterà motu proprio”.