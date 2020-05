Coronavirus: Conte, 'Italia in prima linea, ricevuto grande aiuto'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La cooperazione internazionale, la visione comune e la solidarietà dei leader oltre i confini sono fondamentali per avere successo. L'Italia agirà di conseguenza: non solo perché crediamo fortemente in un multilateralismo efficace, ma anche perché sentiamo una responsabilità speciale" in vista della "prossima presidenza del G20". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'Financing for development in the era of covid -19 and beyond' promosso dalle Nazioni Unite, Canada e Giamaica.

"Sin dall'inizio, l'Italia è stata in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Durante l'apice della crisi, abbiamo ricevuto un grande aiuto dai nostri partner e amici internazionali - riconosce il presidente del Consiglio - In cambio, vogliamo dare un contributo chiave ai nostri sforzi collettivi, come abbiamo dimostrato con il lancio e il finanziamento di 'Access to Covid-19 Tools Accelerator'. Questa è solidarietà in azione".