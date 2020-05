Roma: Gasparri, 'colpevole ritardo Raggi ha paralizzato città'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - “La Raggi in ritardo su tutto. Anche sulla piste ciclabili. La sindaca nei giorni scorsi ha annunciato di aprire nuove aree dedicate alle biciclette. Un annuncio fatto in pompa magna, come se fosse stata la panacea in grado di ridare slancio a un’economica in ginocchio. Oggi scopriamo che piste ciclabili in zone popolose della città, sono abbandonate all’incuria e al degrado". Lo dichiara il senatore di Fi Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale.

"A Ponte Milvio, ad esempio, c’è un tratto di strada dedicato agli appassionati della bicicletta che collega la parte Nord con il Centro. Oggi quell’area si presenta come ricettacolo di immondizie, con la superficie piena di buche e l’erba alta che sporge sul manto stradale. Vogliamo poi parlare dei Parchi? -incalza Gasparri - Alcuni, con la dignità di aree protette, sono addirittura impraticabili a causa della vegetazione selvaggia che ne impedisce l’accesso. E poi, che tristezza impedire ai bambini di giocare nelle zone pubbliche attrezzate, a causa dell’inefficienza del Comune che non è stato in grado nemmeno di pianificare l’opera di sanificazione. Erano queste le promesse della Raggi?"

"La Sindaca si è limitata solo a interventi di facciata, come a voler coprire con un velo trasparente le sue stesse manchevolezze. Non ascolta il grido d’allarme delle famiglie, delle categorie produttive; non vede i ristoranti, alberghi, bar, che hanno chiuso i battenti e rischiano di non riaprire. La Sindaca resta arroccata nel chiuso delle stanze, con i grillini a fare da cortigiani e cantare le lodi del nulla. Intanto fuori c’è una città che chiede aiuto”, conclude.