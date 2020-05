Palermo: intervento carabinieri salva bimbo di 6 anni

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - E' stato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Bagheria (Palermo) a salvare un bimbo di 6 anni in arresto cardio-respiratorio. I militari sono accorsi in un'abitazione del centro del paese alle porte di Palermo dopo aver ricevuto l'allarme al 112. Il piccolo era disteso sul letto, privo di sensi, in arresto respiratorio e senza segni di pulsazioni. I carabinieri hanno effettuato le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco e il bambino ha ripreso conoscenza. All’arrivo del 118, il piccolo è stato comunque trasportato in ambulanza all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dove è stato ricoverato in osservazione.