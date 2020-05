Fiera Milano: Pazzali, 'deve crescere con consolidamento settore'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Delle Fiere nel mondo "sopravviveranno le leader, e più queste fiere riusciranno a esportare, più saranno utilizzate", per questo Milano si deve consolidare con altre fiere. Lo sostiene Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera, durante un evento del gruppo.

"Questa lezione del virus ci dà un traguardo importante, anche Fiera Milano deve crescere, probabilmente attraverso un consolidamento, che può fare anche con altri colleghi o con chi organizza fiere. La fiera è uno strumento di politica industriale per pmi e più sarà efficace più potrà portare valore alle nostre imprese", sottolinea.

Quindi, "la prima azione su cui concentrarci sarà come ripensare il settore in una logica di consolidamento per creare una piattaforma nazionale delle pmi del nostro Paese".