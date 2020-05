Terrorismo: Crimi, 'piazza Loggia non solo ricordo ma anche ricerca verità' (2)

(Adnkronos) - Quella di Milani, ricorda Crimi, è una "vita di impegno civico, di ricerca, di riconciliazione. Una vita trascorsa a studiare carte, a presidiare aule di tribunale, a confrontarsi con ex-terroristi osservandoli negli occhi, a raccontare e rivivere la propria esperienza davanti a tante generazioni di studenti e di giovani, affinché nessuno debba più pagare le drammatiche conseguenze di simili tragedie".

"Per i cittadini bresciani, e non solo, il 28 maggio è anche questo. Non soltanto il dolore della perdita, ma anche la profonda e sincera riconoscenza verso chi ancora oggi incarna i più alti valori di giustizia, verità e libertà che sono propri della nostra democrazia", conclude il viceministro all'Interno.