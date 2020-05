Terrorismo: Fico, 'rafforzare impegno istituzioni in ricerca verità'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Rafforzare l’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte in questo percorso di verità, giustizia e trasparenza è essenziale per la salute della nostra democrazia. Imprescindibile per rendere la nostra comunità nazionale più consapevole del suo passato e per consolidare gli anticorpi necessari a contrastare ogni possibile rigurgito di estremismo ideologico e di violenza politica". Così il presidente della Camera Roberto Fico, in un passaggio del lungo messaggio inviato al sindaco di Brescia Emilio Del Bono in occasione del quarantaseiesimo anniversario della strage di piazza della Loggia.

"Desidero rinnovare ai familiari delle vittime, alla loro associazione e a tutta la cittadinanza di Brescia la più sentita vicinanza della Camera dei deputati e quella mia personale - esordisce la terza carica dello Stato - È doveroso ribadirvi oggi la più profonda stima e gratitudine, delle Istituzioni e del Paese intero, per aver mantenuto viva la memoria di una tragedia che ha segnato irrimediabilmente le vostre vite, contribuendo così a far conoscere alle nuove generazioni una delle pagine più drammatiche della nostra storia recente".

"A distanza di così tanti anni è ancora forte lo sgomento e la commozione per l’attentato in cui persero la vita otto persone e ne furono ferite più di cento. Uno dei più gravi atti di quella strategia della tensione che aveva come obiettivo quello di sovvertire le libertà e le istituzioni democratiche, nel tentativo delirante di arrestare l’importante percorso di sviluppo civile e democratico intrapreso dal Paese".