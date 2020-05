Terrorismo: Fico, 'rafforzare impegno istituzioni in ricerca verità' (2)

(Adnkronos) - "Di quegli 'anni di piombo', che i più giovani non hanno conosciuto e che oggi ci sembrano così lontani, restano ancora molte ferite -rimarca dunque Fico- : il dolore, ancora vivo, nel ricordare un’intera comunità ostaggio di un nemico fratricida che poteva colpire chiunque in ogni luogo, e l’esigenza, ancora drammaticamente attuale, di fare piena luce sulle pagine ancora oscure del nostro passato".

"L’unico modo per rimarginare queste ferite - il monito del presidente della Camera - è rispondere alle istanze di verità e giustizia che per troppo tempo sono state disattese. È un dovere che un Paese democratico come il nostro deve onorare nei confronti delle vittime, dei loro familiari e della comunità intera".

"È in questo contesto che si inquadra l’azione di declassificazione e pubblicazione di tutti gli atti formati o acquisiti dalle commissioni parlamentari di inchiesta. Un percorso, già avviato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura - rivendica Fico - che ho inteso proseguire in quella attuale e che, proprio nell’ultimo anno, si è arricchito con il rilascio sul sito della Camera di un Portale delle commissioni di inchiesta, attraverso il quale possono essere consultati documenti relativi a 43 commissioni di inchiesta, monocamerali e bicamerali, presiedute da deputati, istituite a partire dalla prima legislatura repubblicana".