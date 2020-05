Coronavirus: Formigoni, 'modello sanitario Lombardia affossato da Maroni' (2)

Un nuovo probiotico per combattere stress e alleviare tensioni

Milano 28 maggio (askanews) - I probiotici come strumento per combattere anche lo stress e, più in generale, contribuire a migliorare il benessere emotivo. In particolare, la novità arriva da uno studio pubblicato su Beneficial Microbes, del quale abbiamo parlato con il professor Gianluca Serafini dell'Università di Genova. "Lo studio - ha detto ad askanews il docente associato di Psichiatria e ...