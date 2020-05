Coronavirus: Conte sente altri leader Ue, su recovery fund risultato impensabile

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - C’è grande soddisfazione a palazzo Chigi tra lo staff del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e nel corpo diplomatico sia a Roma che a Bruxelles, per la proposta di Recovery Fund presentata dalla Commissione europea. Sono tanti i messaggi di complimenti ricevuti dal premier Conte in queste ore, recapitati anche – a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo - dagli altri leader europei "per la visione di lungo periodo e intuito del premier in termini di risposta economica comune da dare per far fronte alla crisi innescata dal Coronavirus. Un risultato assolutamente impensabile solo fino a qualche mese fa - sottolineano le stesse fonti - e un primo passo significativo in vista del negoziato al Consiglio europeo del 19 giugno in cui bisognerà portare a casa questo importante risultato".