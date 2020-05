Coronavirus: F.Sala, 'vera vittoria passa da ricerca con vaccino e cura'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "La vittoria contro il coronavirus passa dalla ricerca perché la vera vittoria contro il coronavirus sono vaccino e cura. Pensare di investire in ricerca non solo per il covid ma anche per altre patologie, che vogliamo continuare a curare bene, è importante". Così il vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala, durante la diretta Facebook sugli aggiornamenti dei contagi, a proposito del finanziamento di 2 milioni a 4 Irccs per progetti di trasferimento tecnologico.