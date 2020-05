Aspi: fonti, Edizione disponibile a scendere in capitale ma solo con progetto per crescita e sviluppo

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Edizione, azionista di maggioranza relativa di Atlantia, è sempre stata disponibile alla diluizione della partecipazione in Aspi e Atlantia, in presenza però di un progetto industriale di crescita e sviluppo che sia a favore di tutti gli stakeholder, azionisti inclusi, e con partner importanti. A ribadire la disponibilità, già espressa in passato, sono oggi fonti vicine al dossier interpellate dall'Adnkronos.