Fase 2: Fico, 'Parlamento determinante per migliorare decreti'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il decreto Liquidità. Voglio sottolineare il grande lavoro che è stato svolto dalle commissioni competenti in queste settimane, Finanze e Attività produttive. È decisivo il ruolo del Parlamento nella conversione dei decreti, che vengono integrati e trasformati grazie alla qualità del lavoro di analisi, approfondimento e infine sintesi tra le diverse posizioni". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. (segue)