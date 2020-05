Coronavirus: Smeriglio (Pd), 'proposta Von der Leyen occasione storica'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "L'Unione europea risponde con mezzi straordinari a una crisi straordinaria. La proposta Von der Leyen messa oggi sul tavolo è una occasione storica, senza precedenti". Lo afferma Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Pd.

"Next generation europe -aggiunge- sarà uno strumento utile per fronteggiare la crisi innescata dal Coronavirus e per ripensare il nostro futuro. 750 miliardi di investimenti di cui 500 a fondo perduto: un fatto senza precedenti. Ben 173 miliardi per l' Italia, alla faccia di tutti i sovranisti. Meglio di qualunque aspettativa iniziale, più di quanto avrebbe potuto sperare anche il miglior ottimista. L'Europa c'è".