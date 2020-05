Coronavirus: Le Maire, 'proposta Commissione Ue forte e giusta, c'è solidarietà'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Con la sua proposta di piano di rilancio la Commissione Ue manda un segnale forte e giusto, all'altezza della sua responsabilità storica". Il piano di rilancio europeo "che sarà finanziato con un debito comune e che si basa su un rilancio green", "propone l'integralità delle proposte franco-tedesche che è stato decisivo per costruire questa riposta e aggiunge 250 miliardi di euro per arrivare a 750 miliardi". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire intervenendo al Question Time al Senato transalpino. "Finalmente - aggiunge - la solidarietà in Europa non è più semplicemente una parola ma un atto".