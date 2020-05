Fase 2: a Milano chiude 'per covid' l'iconico Bar Rattazzo

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Chiude il Bar Rattazzo, una delle istituzioni di Milano, precursore dell'happy hour e dell'aperitivo così com'è oggi. L'annuncio è dei titolari, su Facebook: "Dopo comunicazioni e smentite risalenti ai mesi scorsi comunichiamo che il Bar Rattazzo non riaprirà definitivamente mai più. Il Covid-19 con le chiusure e le ordinanze non ci consentono più di ripartire". Il messaggio ricorda poi il suo fondatore, negli anni Sessanta, Piero Rattazzo, scomparso solo pochi mesi fa.

"Piero non c'è più, purtroppo o per fortuna, perché in un periodo come questo il suo animo non avrebbe retto! E il bar senza di Lui ha perso definitivamente la sua anima...ci spiace, il dolore è soprattutto nostro...però bisogna capire quando è il momento di lasciar andare quello che di materiale ci lega alle persone che abbiamo ed ameremo per sempre....ci mancherai sempre ma vivi in noi e nei nostri cuori".

Sono centinaia i commenti degli avventori del piccolo Bar di via Vetere, noto anche per le sue polpette. "Tutto questo in qualche modo ti renderà immortale per le persone che ti hanno voluto bene o a cui hai voluto bene o semplicemente alle persone a cui hai teso una mano e aiutato sempre, dal senza tetto al più umile, ma anche a chi hai temporaneamente dato una mano, un consiglio, una parola buona un conforto".