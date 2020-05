Fase 2: Terzi (Lombardia), 'Governo rimborsi utenti trasporto pubblico'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - “Il Governo deve recuperare risorse adeguate per rimborsare gli utenti del servizio ferroviario e del Trasporto pubblico locale che non hanno utilizzato l’abbonamento in questi mesi di lockdown". Lo ha detto l’assessore regionale della Lombardia ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commentando le dichiarazioni rese dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli in audizione alla Commissione Lavori Pubblici del Senato.

"Non è sufficiente dichiarare che questo avverrà, servono stanziamenti specifici e significativi. Occorre incrementare il già esiguo fondo per il sostegno al settore Tpl incluso nel Dl Rilancio: i 500 milioni previsti a livello nazionale non bastano nemmeno a coprire i mancati ricavi di questa prima fase dell’emergenza, dato che per i primi due mesi di lockdown il danno economico subito dal Tpl compreso il servizio ferroviario ammonta a livello nazionale ad almeno 600 milioni di euro. E se da questo fondo si dovessero attingere anche le risorse per il rimborso degli abbonati, allora ci troveremmo davanti a una misura del tutto insufficiente per fronteggiare la situazione”, ha detto.