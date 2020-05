Coronavirus: Conte, 'ottimo segnale da Bruxelles, direzione indicata da Italia'

Gualtieri: in Italia Recovery Plan con confronto parti sociali

Roma, 27 mag. (askanews) - "Siamo impegnati nel predisporre un vero e proprio piano strategico per la ripresa che si colloca in un orizzonte che vede oggi molto positivamente la Commissione Ue nel dare una proposta ambiziosa. Proposta che si finanzierà anche anche con l'emissione di titoli comuni, per sostenere l'Unione e gli Stati membri nello sforzo di rilanciare l'economia e la crescita ma ...