Fase 2: Alberto e Tom, 'noi coppie gay discriminate, per noi niente ricongiungimento' (3)

(Adnkronos) - "Insomma il ricongiungimento familiare per noi non funziona, forse non siamo abbastanza famiglia... -lamenta Alberto Milazzo - Io, nel frattempo, sono rimasto a Palermo, dove sto assistendo mia madre. Per lei è stata una manna avermi intorno in questi mesi". Tom York non ha mai preso la cittadinanza italiana, quindi risulta cittadino inglese. "Per lo Stato italiano un cittadino inglese unito civilmente con uno italiano può rimanere dov'è - dice ancora Alberto - I voli ce li hanno cancellati tutti. Se va bene, a spese nostre ovviamente, il primo rientro che ci possiamo permettere, con costi folli dal 3 giugno, è un volo Londra-Palermo per Tom del primo luglio".

"Insomma, mi sento di nuovo, sempre, ancora una volta, un cittadino di serie b. Prima le famiglie, prima i parchi, ma solo se hai un bambino, prima i residenti. C'è sempre qualcuno prima di noi gay. Mi chiedo se almeno potessi venire per secondo anche quando si tratta di pagare le tasse. E invece in prima linea in quel caso, perché secondo il mio commercialista non rientro in nessuna categoria di ammortizzatori sociali".