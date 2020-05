Caos procure: portavoce Napolitano, da 'Giornale' accuse gratuite contro Presidente'

Governatore di New York Cuomo suona la campanella di Wall Street

New York, 26 mag. (askanews) - Dopo oltre due mesi di chiusura riapre la Borsa di New York. A dare il simbolico via alle contrattazioni del New York Stock Exchange's è stato il Governatore di New York Andrew Cuomo che ha suonato la celebre campanella di apertura, accanto alle sue figlie che hanno applaudito. Presente anche il Presidente del NYSE Stacey Cunningham.