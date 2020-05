Milano: dal primo giugno riaprono piscine comunali, biglietti anche online

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Dopo avere riaperto i campi da tennis, da lunedì 1 giugno riapriranno le porte anche le piscine di Milanosport, inizialmente solo per il nuoto libero, in attesa di riattivare anche i corsi. Gli impianti in questi mesi di chiusura sono stati sanificati, riordinati e ritinteggiati: verranno aperti progressivamente per consentire di testare i nuovi protocolli e le nuove prescrizioni e poter così accogliere il pubblico con la massima attenzione alla sicurezza.

"Tra le novità introdotte per affrontare al meglio la riapertura, ci sarà a brevissimo la possibilità di acquistare i biglietti d’ingresso on line dal nostro sito www.milanosport.it, una modalità consigliabile per evitare code, perdite di tempo e inutili assembramenti", spiega Milanosport, la società che gestisce gli impianti. Per il tennis, dal 1 giugno saranno operativi anche i Centri Saini e Cambini Fossati, che si aggiungeranno a quelli di Washington e Lido.

Il lockdown ha ritardato alcune manutenzioni in corso, pertanto il centro balneare Lido, le piscine Suzzani e Quarto Cagnino non saranno operative per questa stagione estiva. "Riapriranno, però, perfettamente riqualificate dalla prossima stagione. Tutti gli utenti che hanno un’iscrizione attiva e non hanno potuto frequentare i corsi e utilizzare gli abbonamenti durante le settimane di chiusura, avranno la possibilità di ottenere un voucher, della durata di almeno un anno da usare su tutta la nostra offerta; maggiori dettagli verranno forniti da metà giugno".