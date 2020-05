Fase 2 Meloni, '4 luglio grande manifestazione'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Il 2 giugno faremo manifestazioni su tutto il territorio nazionale, con grandi bandiere tricolori, in almeno 100 piazze in tutta Italia e poi speriamo di poter fare i primi di luglio una grande manifestazione tradizionale, il 4 luglio, con migliaia di persone, distanziate, in un'Italia nella quale si sarà piano piano ripreso, speriamo, ad avere una vita pressochè normale, sempre cercando di fare attenzione". Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai.

"Secondo me -ha aggiunto riferendosi al 2 giugno- c'erano degli strumenti per fare una manifestazione, già consentendo ai tanti, tanti italiani che ci stanno chiedendo di scendere in piazza, di poter venire a dire la loro. Secondo me con la responsabilità si ottiene tutto, con un po' di organizzazione si poteva organizzare un'iniziativa più partecipata, però capisco anche il timore dei minimi problemi di rischio che ci possono essere".