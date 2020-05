Open arms: Meloni, 'penso che Iv faccia ragionare maggioranza'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Non mi sono stupita" dell'esito del voto in Giunta delle Immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, perchè "in un Parlamento normale avrebbero votato così tutti". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai.

Quanto alla posizione di Italia viva e alla possibilità che venga confermata nel voto in Aula, "penso di sì, se ormai hanno preso questa decisione -ha aggiunto la leader di Fdi- e magari può far ragionare altri esponenti della maggioranza sul fatto che in questo momento bisognerebbe ristabilire la separazione dei poteri", dopo quanto emerso dalle conversazioni tra magistrati nelle quali si parlava del leader della Lega.