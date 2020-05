Fase 2: Salvini, 'non inseguire italiani anche quando vanno in bagno'**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Non vorrei che "qualcuno stia usando il virus per provare a tenere chiusi e sotto controllo milioni di italiani. Occorre testa, occorre buon senso, occorre usare cautela, mantenere le distanze, però essere un popolo di spiati, di controllati, inseguiti anche quando vanno in bagno proprio no". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, riferendosi alla questione dei volontari civici.