Como: chiuse indagini preliminari su Campione d'Italia, notifica a 19 indagati (2)

(Adnkronos) - Le ipotesi di reato sui cui indaga la Procura di Como coprono l'arco temporale che va dal 2013 al 2018. Alla gestione del Comune di Campione, in particolare, è contestata "la rinuncia a crediti liquidi, certi ed esigibili, vantati dal Comune di Campione d’Italia nei confronti della casa da gioco"; la modifica, "svantaggiosa per il Comune di Campione d’Italia", della convenzione siglata il 29 dicembre 2014 tra il Comune di Campione d’Italia e la società di gestione del Casinò di Campione; "l’ulteriore aggravamento del dissesto del Comune facendo ricorso ad anticipi di tesoreria".

Insieme all'allora sindaco, sono stati indagati anche il vice, il segretario comunale e il capo area finanziaria di Campione, così come l'amministratore delegato del Casinò, i componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale. Gli esponenti dell'amministrazione comunale, in particolare, avrebbero procurato alla società "un ingiusto vantaggio patrimoniale", portando così al dissesto finanziario l'ente comunale. Il management del Casinò è accusato di falso in bilancio e comunicazioni sociali: avrebbe indicato nei bilancio un patrimonio netto positivo, "in luogo dell'effettivo valore negativo".