Aspi: Meloni, 'no a nazionalizzazione gestione ma gara decente**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Gli investimenti "li affido a chiunque altro, compresi gli stessi, però con una gara decente. Io non sono per la nazionalizzazione della gestione, io sono per la nazionalizzazione della proprietà delle infrastrutture strategiche, ma non è il caso di autostrade che sono già dello Stato italiano". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica.

"Quella concessione -ha ribadito- così come è configurata è una truffa, quindi non va bene e lo Stato dovrebbe rifare da capo quella gara, partecipi chi vuole, ma con condizioni completamente diverse. Avere gente che sta su un pozzo di petrolio costruito con i soldi e i sacrifici degli italiani senza dover rischiare assolutamente niente, non esiste i nessuna parte al mondo nel libero mercato".