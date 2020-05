Fase 2: Crimi, 'su assistenti civici perplessi ma troveremo soluzione'**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La notizia dell'ordinanza sugli assistenti civici era giunta inaspettata e ci ha lasciati alquanto perplessi. Non perdiamo però di vista l'obiettivo: garantire tutto il supporto necessario ai comuni durante questa fase delicata. Sono certo che attraverso il confronto all'interno della maggioranza sapremo trovare, in tempi brevi, la soluzione più efficace". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.