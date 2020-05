Fase 2: Sala, 'app da sola non serve a niente, bisogna assumere tracciatori'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala "va bene parlare degli assembramenti", ma questo non ci deve far perdere di vista che con questa pandemia ci dovremo convivere a lungo, in tal senso il punto è "con quali misure noi la controlliamo, come la gestiamo. La app da sola non serve a niente, servono i tracciatori, migliaia di persone che prendono ciò che l'app segnala, la decifrano - perché non è tutto automatico - e permettono di intervenire. All'estero ne stanno assumendo a migliaia e da noi non se ne parla. Come si parla ancora poco di test e di tamponi", dice nel suo video postato sulla sua pagina Facebook.

"Ragioniamo, non possiamo continuare a seguire dei flussi di dibattito che durano qualche giorno, che sono i più semplici su cui ognuno esprime la propria idea, e perdiamo di vista gli strumenti fondamentali affinché si possa uscire da questa pandemia", conclude Sala.