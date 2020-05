Fase 2: Gallera, 'aspettiamo oggi prima di dire zero decessi in Lombardia'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Guardiamolo con prudenza. E' successo, ad esempio, all'inizio di ogni mese che arrivano anche un centinaio di decessi che sono legati alle anagrafi dei Comuni che non vengono aggiornati quotidianamente. Dai nostri ospedali è arrivato il dato che segnalava zero decessi, io non vorrei registrare oggi una forte smentita: prima di dire che la Lombardia ha zero decessi, aspettiamo oggi cosa succede". Così Giulio Gallera, assessore al Welfare, commenta il dato di ieri sui decessi da coronavirus in Lombardia.

Per Gallera, ospite a 'Mattino Cinque', si tratta comunque di "un dato significativo e non è l'unico: il numero delle terapie intensive è costantemente in riduzione, cresce il numero dei guariti, tutti gli indicatori di Regione Lombardia sono positivi", conclude Gallera.